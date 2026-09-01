Zürich - Am Flughafen Zürich ist das Verkehrsaufkommen auch im August 2026 weiter gestiegen. Die Zahl der Flugbewegungen lag trotz anhaltender geopolitischer Spannungen erneut über dem Vorjahreswert. Damit setzt sich der Wachstumstrend der vergangenen Monate fort. Insgesamt wurden im August 25'791 Starts und Landungen gezählt. Das sind 3,4 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie eine Auswertung der Nachrichtenagentur AWP zeigt. Gegenüber dem besonders ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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