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Dow Jones News
01.09.2026 09:51 Uhr
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(1)

PTA-CMS: Serviceware SE: Aktienrückkauf: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

DJ PTA-CMS: Serviceware SE: Aktienrückkauf: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Serviceware SE: Aktienrückkauf: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Idstein (pta000/01.09.2026/09:15 UTC+2)

Erwerb eigener Aktien - 12. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 24.08.2026 bis einschließlich 28.08.2026 wurden insgesamt 4.300 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2026 erworben.

Der Beginn des Aktienrückkaufs wurde mit Bekanntmachung vom 21. Mai 2026 gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596 /2014 und gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 mitgeteilt.

Die Gesamtzahl der im Zeitraum vom 24.08.2026 bis einschließlich 28.08.2026 täglich am jeweiligen Handelsplatz zurückgekauften Aktien, die Durchschnittskurse sowie das Volumen in Euro sind wie folgt: 

Datum   Gesamtzahl zurückgekaufter Aktien (Stück) Durchschnittskurs (Euro) Börse Volumen (Euro)* 
24.08.2026  1.100                   14,79          XETR 16.270,60 
25.08.2026  1.100                   14,84          XETR 16.324,20 
26.08.2026  700                    14,92          XETR 10.445,00 
27.08.2026  700                    14,90          XETR 10.427,85 
28.08.2026  700                    14,77          XETR 10.335,85 
Summe     4.300                                  63.803,50

*Ohne Erwerbsnebenkosten

Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufes 2026 bis einschließlich 28.08.2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 87.000 Stück.

Der Aktienrückkauf erfolgte durch die ICF BANK AG. Informationen über die einzelnen Transaktionen gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind im Internet unter folgendem Link veröffentlicht: https://serviceware-se.com/de/unternehmen/investor-relations/aktienrueckkaufprogramm

Idstein, 01.09.2026

Serviceware SE

Serviceware-Kreisel 1

65510 Idstein

Deutschland

Telefon: +49 6434 9450 0

investor-relations@serviceware-se.com

https://serviceware-se.com

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Serviceware SE 
           Serviceware-Kreisel 1 
           65510 Idstein 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations edicto GmbH 
Tel.:         +49 69 90550552 
E-Mail:        serviceware@edicto.de 
Website:       www.serviceware-se.com/de 
ISIN(s):       DE000A2G8X31 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1788246900305 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2026 03:15 ET (07:15 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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