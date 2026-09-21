Original-Research: Serviceware SE - von Montega AG



21.09.2026 / 18:05 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu Serviceware SE Unternehmen: Serviceware SE ISIN: DE000A2G8X31 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 21.09.2026 Kursziel: 25,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann

Roadshow-Feedback: KI eröffnet neue Skalierungshebel



Wir waren mit CFO Harald Popp und Group Director Board Communication Ingo Bollhöfer von Serviceware auf virtueller Roadshow und fassen die wesentlichen Erkenntnisse aus den Investorengesprächen nachfolgend zusammen.



Mehr wiederkehrende Plattformumsätze mit höherem Eigenanteil: Neben dem weit fortgeschrittenen Wechsel vom Lizenz- zum SaaS-Modell soll künftig auch der Anteil der Eigensoftware am Umsatz steigen und damit die zuletzt relativ rückläufige Rohmarge wieder zulegen. Bei den eigenen Produkten wurde in der Vergangenheit ein erhöhter Churn durch die Migration von der Vorgängerversion auf die KI-native Plattform verzeichnet, der nun nach Meinung des Managements überwunden ist. Betroffen waren vor allem kleinere Kunden, bei denen sich eine intensive individuelle Betreuung aus Sicht von Serviceware wirtschaftlich nicht rentierte. Laut Management sind einige dieser Kunden inzwischen zurückgekehrt, während die Zahl der gewonnenen Neukunden die Abgänge bereits übersteigt. Weiteres Wachstum der AI Process Engine sei bereits für das kommende Jahr sichtbar. Auch die internationalen Umsätze waren im vergangenen Geschäftsjahr ausnahmsweise rückläufig. Diese dürften perspektivisch wieder zulegen, wobei auch der Ausbau des Partnernetzwerks helfen dürfte.



KI-Produktivität entkoppelt Entwicklung vom Personal: Serviceware setzt derzeit auf ein Modell KI-gestützter Softwareentwicklung, bei dem Mitarbeiter Planung, Review und Deployment verantworten. Damit konnten bereits 75% mehr Features als im Vorjahr ausgeliefert werden, obwohl das Entwicklerteam im zweiten Quartal reduziert wurde. Mit der geplanten 'Software Factory" soll der Automatisierungsgrad weiter steigen. Mitarbeiter kuratieren dabei den Backlog und definieren die Anforderungen, während spezialisierte Agenten den Entwicklungsprozess anschließend weitgehend automatisiert und rund um die Uhr übernehmen. Im Pilotprojekt konnte dadurch bereits eine Vervielfachung der Entwicklungsgeschwindigkeit erreicht werden. Gleichzeitig soll die Qualität steigen: Die Agenten unterliegen denselben Vorschriften wie menschliche Entwickler und prüfen vor der Umsetzung systematisch Abhängigkeiten und Querverbindungen. Dadurch reduziert sich sich laut Management auch die Fehleranfälligkeit deutlich. Von diesem Fortschritt dürfte Serviceware zusätzlich durch die nun angestoßene Neuentwicklung eines KI-nativen Moduls zur Steuerung der KI-Kosten profitieren.



Partnernetzwerk als Wachstumshebel: Im laufenden Jahr konnte Serviceware sieben neue Partner gewinnen; ein achter neuer Partner in Australien steht kurz vor dem Abschluss. Rückenwind liefert dabei die gestiegene internationale Sichtbarkeit infolge der jüngsten Forrester-Nennungen in den Bereichen ESM und ITFM und resultierende Inbound-Anfragen. Die an einer Zusammenarbeit interessierten Beratungshäuser erkennen laut Management zudem, dass ihre bisher unterstützten Lösungen nicht KI-nativ sind. Gleichzeitig suchen sie nach einer europäischen bzw. nicht-amerikanischen Alternative im Portfolio. Ein überarbeitetes Partner-Enablement mit Schulung im ersten gemeinsamen Projekt soll den Weg zum Vertriebsstart verkürzen.



Fazit: Die dargestellten Themenblöcke unterstützen unseres Erachtens das mittelfristige Ziel einer EBIT-Marge von 10-15%. Wir bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel.







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Über Montega:



Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet



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