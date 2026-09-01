1. September 2026 / IRW-Press / ACG freut sich, die Produktion des ersten Kupferkonzentrats bei seinem Betrieb Gediktepe in der Türkei am 31. August 2026 bekannt zu geben.

Bitte beachten Sie den Link zum neuesten Video auf der Website: https://acgmetals.com/first-copper-conncentrate-production

Die Inbetriebnahme bei Gediktepe verläuft planmäßig und der Betrieb ist in die Anlaufphase eingetreten. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens liegt nun auf die Steigerung des Durchsatzes, die Optimierung der Anlagenleistung und das Voranschreiten in Richtung der vollen Produktion bis Ende 2026.

Artem Volynets, Chairman und Chief Executive Officer von ACG, sagte:

"Die Produktion unseres ersten Kupferkonzentrats markiert den Übergang von ACG zu einem Kupferproduzenten und ist ein entscheidender Meilenstein für das Unternehmen. Dass dies sicher und innerhalb des Budgetrahmens erreicht wurde, spiegelt das Engagement und die Umsetzungsfähigkeit unserer Mitarbeiter, Auftragnehmer und Partner wider.

Unsere Priorität ist nun eine disziplinierte Anlaufphase, die schrittweise Steigerung von Durchsatz und Ausbringungsraten, die Bereitstellung einer konsistenten Konzentratqualität und der Fortschritt in Richtung einer stabilen Produktion. Wir freuen uns darauf, weitere Fortschritte bekannt zu geben, während die Inbetriebnahme fortgesetzt wird."

Insiderinformationen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen werden vom Unternehmen als Insiderinformationen im Sinne der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 angesehen (da diese durch den European Union (Withdrawal) Act 2018 Bestandteil des britischen innerstaatlichen Rechts ist). Mit der Veröffentlichung dieser Mitteilung über einen Informationsdienst für regulatorische Informationen gelten diese Informationen nun als öffentlich zugänglich.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung kann bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an der Verwendung von Begriffen und Formulierungen wie "glauben", "Ziele", "erwarten", "anstreben", "antizipieren", "prognostizieren", "würden", "könnten", "voraussehen", "schätzen", "beabsichtigen", "könnte", "planen", "werden" oder deren Verneinungen, Abwandlungen oder vergleichbare Ausdrücke, einschließlich Verweise auf Annahmen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung basieren auf aktuellen Erwartungen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, sind nicht abschließend aufgeführt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen hinsichtlich der gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien der Gruppe sowie des Umfelds, in dem sie tätig ist und in Zukunft tätig sein wird. Alle nachfolgenden mündlichen oder schriftlichen zukunftsgerichteten Aussagen, die dem Unternehmen oder Personen, die in dessen Namen handeln, zugeschrieben werden, unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich dem oben genannten Warnhinweis. Jede zukunftsgerichtete Aussage gilt nur zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung. Sofern nicht durch geltendes Recht, aufsichtsrechtliche Anforderungen, die britischen Börsenvorschriften (UK Listing Rules) sowie die Offenlegungs- und Transparenzvorschriften (Disclosure Guidance and Transparency Rules) vorgeschrieben, beabsichtigen weder das Unternehmen noch andere Parteien, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Für die Veröffentlichung dieser Informationen im Namen des Unternehmens zeichnet Chief Executive Officer Artem Volynets verantwortlich.

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Über das Unternehmen

ACG Metals ist ein Unternehmen mit der Vision, sich zu einem globalen, margenstarken, auf Kupfer fokussierten Produzenten mit sicheren, effizienten und nachhaltigen Betriebsabläufen zu entwickeln.

Im September 2024 schloss ACG den Erwerb der Mine Gediktepe erfolgreich ab. Seither hat das Unternehmen den Betrieb von einem Gold- und Silberproduzenten zu einem Kupferproduzenten gemacht und im August 2026 die erste Produktion von Kupfer- und Zinkkonzentrat erzielt. Gediktepe strebt eine jährliche stabile Kupferäquivalentproduktion von 20.000 bis 25.000 t an.

Das Team von ACG verfügt über umfangreiche M&A-Erfahrung, die in jahrzehntelanger Tätigkeit bei multinationalen Blue-Chip-Unternehmen in diesem Sektor erworben wurde. Das Team kann auf ein bedeutendes Netzwerk zurückgreifen und ist den ESG-Prinzipien sowie einer starken Unternehmensführung verpflichtet.

LON: ACG | OTCQX: ACGAF | LON:ACGW | Xetra: ACG | Bond ISIN: NO0013414XXX

Nähere Informationen über ACG erhalten Sie unter www.acgmetals.com.

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