Chiles Photovoltaik-Boom produziert inzwischen nicht nur Rekorde, sondern auch ein wachsendes Netzproblem. Nach Angaben des chilenischen Energieministeriums wurden 2025 6084 Gigawattstunden Solar- und Windstrom aufgrund von Engpässen im Übertragungsnetz abgeregelt. Gemessen an der gesamten erneuerbaren Stromerzeugung des Landes entspricht das rund elf Prozent, bezogen auf die gesamte Stromerzeugung etwa sieben Prozent. Das Land verfügt dabei über einige der besten Bedingungen für Solar- und Windenergie weltweit. Knapp zwei Drittel der Stromerzeugung des Landes stammten 2025 bereits aus erneuerbaren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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