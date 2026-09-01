Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Klare Stütze ist Novartis nach positiven Studiendaten. Daneben liefert auch die sich dem Ende zuneigende Berichtssaison nochmals einige Impulse. Die Vorgaben aus Übersee sind derweil gemischt. An der Wall Street hatten die wichtigsten Indizes am Montag nachgegeben, während die asiatischen Börsen am Dienstag uneinheitlich tendieren. Etwas Unterstützung liefern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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