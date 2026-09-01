Rotkreuz (ZG) - Architekten, Fachplaner, Bauunternehmen und Bauherren suchen Produkte und technische Lösungen immer seltener über klassische Suchmaschinen. Stattdessen fragen sie KI-Assistenten wie ChatGPT, Perplexity oder Gemini. Wer hier nicht maschinenlesbar vertreten ist, wird von der KI ignoriert. Die Zahlen des aktuellen IGEM-Digimonitor 2026 belegen die Dringlichkeit: Mittlerweile nutzen 80 Prozent der Schweizer Bevölkerung KI-Dienste - eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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