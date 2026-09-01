Shein nimmt durch den Börsengang 1,74 Milliarden US-Dollar ein. Die Aktie startet dennoch mit deutlichen Verlusten. Zusätzlich fordert TikTok Shop den Fast-Fashion-Konzern heraus. Für Shein hat der erste Handelstag in Hongkong enttäuschend begonnen. Die Aktie des Fast-Fashion-Unternehmens verlor bei ihrem Börsendebüt neun Prozent. Im Zuge des Börsengangs platzierte Shein etwa 280 Millionen Aktien. Der Konzern nahm dadurch rund 13,60 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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