Die Bundesnetzagentur stellt die neuen Pläne der Netzbetreiber zur öffentlichen Diskussion. Die sogenannten Szenariorahmen modellieren mögliche Ausprägungen der Strom., Gas- und Wasserstoffinfrastruktur für ein klimaneutrales Energiesystem 2045. Die von den Netzbetreibern erarbeiteten Szenariorahmen für den künftigen Bedarf an Strom-, Gas- und Wasserstoffinfrastruktur steht nach Prüfung durch die Bundesnetzagentur zur öffentlichen Konsultation bereit. Wie die BNetzA mitteilte, blicken die Pläne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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