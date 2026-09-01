Sterling Metals Corp. hat die Übernahme von QcX Gold Corp. erfolgreich abgeschlossen. Die Transaktion erfolgte im Rahmen eines gerichtlich genehmigten Arrangement-Plans nach dem Business Corporations Act von British Columbia. Aktionäre von QcX stimmten dem Zusammenschluss Mitte August zu.



Für jeweils 4,81026 QcX-Aktien erhielten Anteilseigner eine Sterling-Aktie, was zur Ausgabe von insgesamt rund 4,9 Millionen neuen Sterling-Papieren führte. Zusätzlich wurden bestehende Optionen und Warrants von QcX in entsprechende Wertpapiere von Sterling umgewandelt.



Mit Abschluss der Transaktion halten die bisherigen Sterling-Aktionäre rund 90,4% des Unternehmens, während die ehemaligen QcX-Anteilseigner etwa 9,6% besitzen. Die QcX-Aktie wird zum 1. September 2026 von der TSX Venture Exchange delistet. Sterling plant zudem, den Status von QcX als berichtspflichtiges Unternehmen zu beenden.



Strategisch stärkt die Übernahme Sterling deutlich: Das Unternehmen erweitert sein Landpaket im Batchewana Copper Belt in Ontario auf über 35.000 Hektar und gewinnt zusätzliche Explorationsziele im Umfeld des Soo Copper Projekts hinzu.



Sterling verfolgt weiterhin große Explorationsprojekte in Kanada, darunter das Adeline-Projekt in Labrador. QcX Gold ergänzt das Portfolio mit Projekten in der James-Bay-Region und dem Abitibi Greenstone Belt, die in unmittelbarer Nähe bedeutender Entdeckungen liegen.



Sterling Metals ist ein kanadisches Bergbauunternehmen mit Sitz in Toronto, das sich auf die Exploration von Edel- und Buntmetallen spezialisiert hat. Zu den wichtigsten Flaggschiffprojekten des Unternehmens zählen das Soo-Kupferprojekt in Ontario, das Adeline-Projekt in Labrador sowie das Projekt Sail Pond in Neufundland.



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