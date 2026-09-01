Bern - Swisscom erweitert ihr Angebot für den Schweizer Finanzsektor und modernisiert die Infrastruktur ihrer Finnova-basierten Banking-Plattformen. Dabei setzt sie als erste Betreiberin in der Schweiz neu auf Oracle Exadata Cloud@Customer. Die neue Infrastruktur wird in den Swisscom Rechenzentren in der Schweiz betrieben und kombiniert moderne Cloud-Technologien mit lokaler Datenhaltung. Ziel ist, den Betrieb Finnova-basierter Anwendungen weiterzuentwickeln ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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