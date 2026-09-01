Zürich - Nach dem erfolgreichen Debüt im vergangenen Jahr gehen die Swiss {ai} Weeks heute in die zweite Runde und das mit einer deutlich stärkeren nationalen Präsenz, einem breiteren Partnernetzwerk und neuen Formaten für die breite Öffentlichkeit. Bis zum 4. Oktober bringen zahlreiche Aktivitäten in 37 Städten und Gemeinden künstliche Intelligenz dorthin, wo sie den grössten direkten Einfluss hat: in Unternehmen und Hochschulen, in Schulen, lokalen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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