Zürich - Zurich Invest plant eine Kapitalerhöhung über 75 Millionen Schweizer Franken für die Anlagegruppe «ZAST Immobilien Geschäft Schweiz» der Zürich Anlagestiftung. Das zusätzliche Kapital wird die Zurich Invest für den Erwerb von zwei Liegenschaften mit sehr guter Lagequalität und attraktiver Ertragssituation einsetzen. Beide Liegenschaftsobjekte befinden sich in Top-Lagen in der Westschweiz - in Genf sowie Lausanne - und fügen sich hervorragend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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