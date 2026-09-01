St. Gallen - Die Stimmung bei den Schweizer KMU hat sich im August weiter aufgehellt. Auftragslage und Produktion verbessern sich deutlich. Viele Unternehmen trauen der Nachfragebelebung allerdings noch nicht über den Weg. Der von Raiffeisen erhobene KMU-PMI stieg im August auf 54,9 Punkte nach 50,7 Punkten im Vormonat, wie die Bank am Dienstag mitteilte. Damit liegt der Index den zweiten Monat in Folge wieder über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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