Zürich - Die Stimmung in der Schweizer Industrie hat sich im August spürbar verbessert. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) legte deutlich zu und übertraf die Erwartungen klar. Im Dienstleistungssektor kühlte sich die Stimmung nach dem starken Vormonat dagegen etwas ab, signalisiert aber weiterhin ein solides Wachstum. Konkret stieg der PMI für die Industrie im August um 3,9 auf 57,1 Punkte und notiert damit bereits den sechsten Monat in Folge über der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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