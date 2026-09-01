Symrise hat die Veräußerung von AmeriTerpenes, seinem US-Terpene-Zutaten-Geschäft mit ca. 200 Mio. USD Jahresumsatz, an Mutares abgeschlossen. Wir betrachten die Transaktion als moderat positiv für die Portfolioqualität, da Symrise damit das Engagement in einem stärker rohstoffgeprägten Geschäft reduziert und gleichzeitig die Versorgungskontinuität durch langfristige kommerzielle Vereinbarungen sichert. Die finanziellen Bedingungen wurden nicht offengelegt, und Symrise erwartet einen nicht zahlungswirksamen Veräußerungsverlust im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich für das Geschäftsjahr 2026, was nur begrenzte Auswirkungen auf unsere Prognosen hat. Der entscheidende Auslöser für eine konstruktivere Einschätzung bleibt eine nachhaltige Beschleunigung des organischen Wachstums. Vor dem Hintergrund des weiterhin herausfordernden makroökonomischen Umfelds und uneinheitlicher Nachfragetrends bleiben wir diesbezüglich jedoch vorsichtig. Bei insgesamt fairer Bewertung bestätigen wir unsere HALTEN-Empfehlung und unser Kursziel von EUR 100,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/symrise-ag
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