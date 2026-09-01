Die Shein-Aktie feiert heute ihr Debüt an der Börse Hongkong. Wie läuft der erste Handelstag des chinesischen Fast-Fashion-Giganten und ist die Aktie ein interessantes Investment? Der Börsengang floppt Ein erfolgreiches IPO sieht anders aus. Dass der Börsengang von Shein kein großer Erfolg werden dürfte, zeichnete sich bereits bei der Preisbildung der Aktie im Vorfeld ab. Der Ausgabepreis der Shein-Aktie lag mit 48,56 HK$ deutlich unter dem maximal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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