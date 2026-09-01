Bei der Allianz läuft es operativ weiterhin richtig gut und auch an der Börse kann man sich kaum beschweren. Die Aktie steht bei rund 452 € und damit praktisch am 52-Wochen-Hoch. Nach dem starken Lauf wird die Luft nach oben aber dünner und auch charttechnisch liegt die nächste richtig große Unterstützung inzwischen ein gutes Stück entfernt. Allianz liefert schon wieder ein Rekordergebnis Bei den Zahlen Anfang August gab es erstmal wenig zu meckern. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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