Die Tesla-Aktie legte am gestrigen Montag um über +5% zu und setzte damit ihren vor gut einem Monat begonnenen Aufwärtstrend fort. Was gibt Elon Musks Auto- und Energietechnikkonzern neuen Rückenwind und können sich Anleger auf eine fortgesetzte Rallye einstellen? Fokus auf Energietechnik Der Kurssprung der Tesla-Aktie zum Wochenauftakt ist im Wesentlichen auf einen Post von Elon Musk auf seiner Social Media-Plattform X zurückzuführen. Musk kündigte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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