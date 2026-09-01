Oracle steht vor einem ungewöhnlichen Paradox: Der US-Softwareriese verfügt über vertraglich zugesicherte künftige Umsätze von 638 Milliarden Dollar, während der Börsenwert zuletzt nur rund 430 Milliarden Dollar betrug. Hinter dieser scheinbar eklatanten Unterbewertung steckt jedoch eine entscheidende Frage: Wie profitabel kann Oracle die gewaltigen KI-Aufträge tatsächlich abarbeiten? Rekord-Auftragsbestand durch künstliche Intelligenz Zum Ende des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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