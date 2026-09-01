FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 01.09.2026 - 11.00 am
- GOLDMAN CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 2140 (2165) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BARRATT REDROW PRICE TARGET TO 350 (325) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES DRAX GROUP TO 'BUY' - PRICE TARGET 1020 PENCE - GOLDMAN RAISES VISTRY PRICE TARGET TO 355 (315) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES CRODA PRICE TARGET TO 4000 (3500) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN PLACES HEINEKEN AND UNILEVER ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN RAISES RECKITT TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 6500 (5800) PENCE - MORGAN STANLEY CUTS UNITE GROUP TO 'EQUAL-WEIGHT' - PRICE TARGET 600 PENCE - MORGAN STANLEY RAISES SHAFTESBURY TO 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS TESCO PRICE TARGET TO 485 (500) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES HALFORDS PRICE TARGET TO 260 (210) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 385 (375) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS STANDARD LIFE TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 1015 PENCE
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