Ab dem 01. September weht ein anderer Wind bei Apple. Der langjährige Apple-CEO Tim Cook räumt seinen Posten an der Spitze des Technologiekonzerns. Seinen Platz nimmt John Ternus ein. Tim Cook wird Apple jedoch nicht ganz verlassen und zukünftig als Executive Chairman agieren.Personalrochaden an der Spitze eines Unternehmens schüren nicht selten Unruhe unter Aktionären und bringen die Aktie ins Schlingern - nicht so im Fall von Apple. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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