Für die Analysten von mwb Research hat die Aktie von Cyan locker das Potenzial bis hin zu einem Kursverdoppler Richtung 4 Euro. Immerhin kommt das auf Cybersecurity-Lösungen für Smartphones bei seiner internationalen Expansion gut voran und hat mit seinem neuen - auf kleine und mittelständische Unternehmen ausgerichteten - Angebot einen zusätzlichen Treiber im Portfolio. Noch tut sich die Notiz aber unverändert schwer und pendelt seit Monaten in einer engen Bandbreite zwischen grob 1,90 und 2,25 Euro. Auf dem aktuellen Kursniveau von 2,00 Euro kommt Cyan dabei auf einen Börsenwert von knapp 43,5 Mio. Euro. Dabei ist das Unternehmen schon allein deshalb interessant, weil nahezu alle Umsätze wiederkehrend und damit entsprechend gut planbar sind....Den vollständigen Artikel lesen ...
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