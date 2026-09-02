Die vorläufigen Ergebnisse von cyan AG für das erste Halbjahr 2026 deuten auf eine langsamer als erwartete Kundenmonetarisierung hin, mit einem Umsatzanstieg von 11% im Jahresvergleich auf 4,9 Mio. EUR. Das EBITDA blieb mit 0,2 Mio. EUR positiv, trotz des fortlaufenden Personalaufbaus, was unsere Auffassung stützt, dass das Kerngeschäft weiterhin skaliert. Mit den bereits erzielten 4,9 Mio. EUR Umsatz erscheint die untere Grenze des Ausblicks für das Geschäftsjahr 2026 (10,2-11,5 Mio. EUR) gut unterlegt, während das Erreichen des oberen Rands eine deutliche Beschleunigung im zweiten Halbjahr erfordern würde. Daher passen wir unsere Umsatzschätzung für das Geschäftsjahr 2026 näher an den Mittelwert des Ausblicks an und justieren die Annahmen für 2027ff. nach. KAUFEN, Kursziel 4,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/cyan-ag
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