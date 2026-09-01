Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat seine Anfangsgewinne am Dienstag im Handelsverlauf wieder abgegeben. Die klare Mehrheit der Titel notiert mittlerweile im Minus. Eine feste Stütze bleibt allerdings Novartis nach positiven Studiendaten. Zum Auftakt in den saisonal eher schwachen Börsenmonat September liefert zudem die sich dem Ende zuneigende Berichtssaison nochmals kräftige Impulse in beide Richtungen. Belastet werden die Aktienmärkte vor allem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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