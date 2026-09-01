Bellinzona - Der frühere Präsident der Schweizerischen Bankiervereinigung, Pierre Mirabaud, muss sich am Dienstag kommender Woche vor dem Bundesstrafgericht wegen des Vorwurfs der Bestechung und Geldwäscherei verantworten. Mirabaud soll laut Anklageschrift der Bundesanwaltschaft (BA) einem hohen kuwaitischen Beamten Vorteile verschafft haben, damit dieser öffentliche Gelder bei der Bank anlegt. Der Kuwaiter war Präsident der öffentlichen Anstalt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab