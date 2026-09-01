Leipzig - In den frühen Morgenstunden des Montags hat ein erneuter Abschiebeflug nach Afghanistan stattgefunden. Wie die "Rheinische Post" unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtet, startete die Maschine am Montag um 0:30 Uhr von Leipzig nach Kabul.
An Bord des Fluges waren 22 Straftäter, die unter anderem Diebstahl, Körperverletzung, sexuelle Belästigung, Bedrohung oder versuchten Totschlag begangen hatten. Begleitet wurde der Flug unter anderem von Kräften der Bundespolizei sowie Dolmetschern.
An Bord des Fluges waren 22 Straftäter, die unter anderem Diebstahl, Körperverletzung, sexuelle Belästigung, Bedrohung oder versuchten Totschlag begangen hatten. Begleitet wurde der Flug unter anderem von Kräften der Bundespolizei sowie Dolmetschern.
© 2026 dts Nachrichtenagentur