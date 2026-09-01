Berlin - Stürmer Ilyas Ansah wechselt vom 1. FC Union Berlin zu Hull City in die Premier League. Das teilten die Berliner am Dienstag mit.



Der Offensivspieler, der erst im vergangenen Sommer nach Köpenick gewechselt war, erzielte in seinem ersten Bundesliga-Spiel einen Doppelpack gegen den VfB Stuttgart und wurde schnell zum Publikumsliebling. Insgesamt kam Ansah in der Saison auf fünf Tore und drei Vorlagen in 33 Bundesliga-Partien.



Der Angreifer und U21-Nationalspieler Deutschlands absolvierte insgesamt 37 Spiele für Union Berlin und trug maßgeblich zum Klassenerhalt des Vereins bei. Ansah sagte zu seinem Wechsel, dass es sein Traum gewesen sei, in der Premier League zu spielen.



Horst Heldt, Geschäftsführer Profifußball Männer des 1. FC Union Berlin, erklärte, dass Ansah in der vergangenen Saison einen guten Entwicklungsschritt gemacht habe und das Interesse aus England sowohl für den Spieler als auch für den Verein attraktiv gewesen sei. "Nach konstruktiven Gesprächen mit allen Beteiligten haben wir uns deshalb gemeinsam dazu entschieden, seinem Wechselwunsch in die Premier League nachzukommen."





© 2026 dts Nachrichtenagentur