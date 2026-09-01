Bern - Systemrelevante Banken mit Beteiligungen im Ausland sollen diese Beteiligungen zur Hälfte mit hartem Eigenkapital und zur Hälfte mit AT1-Anleihen unterlegen dürfen. So will es die zuständige Ständeratskommission. Finanzministerin Karin Keller-Sutter setzt Fragezeichen hinter diesen Antrag und erinnert an die Verantwortung des Parlaments. Die Wirtschaftskommission des Ständerats (WAK-S) veröffentlichte ihre Anträge am Montagabend. In der Herbstsession ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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