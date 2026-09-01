Die Deutz-Aktie hat in den letzten Tagen massiv zulegen können und am Freitag den Sprung auf ein neues Allzeithoch geschafft. Seit Jahresbeginn belaufen sich die Kursgewinne auf fast +50%. Damit rangiert der Kölner Motorenhersteller aktuell auf Platz 6 der besten Performer im MDAX. Was treibt den Kurs an und wie sind die weiteren Aussichten? FFG macht Deutz zum Rüstungskonzern Der entscheidende Kurstreiber ist die geplante Übernahme der Flensburger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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