Bei D-Wave Quantum ist von der Euphorie des vergangenen Jahres inzwischen einiges verschwunden. Die Aktie notiert nur noch bei rund 17 US$ und damit weit unter dem Rekordhoch. Operativ gibt es durchaus Fortschritte, an der Börse reicht das momentan aber nicht. Auch im Chart kommt jetzt wieder eine wichtige Unterstützung näher. Aufträge wachsen stark, beim Umsatz sieht es anders aus Bei den letzten Quartalszahlen Anfang August gab es bei D-Wave zwei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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