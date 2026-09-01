Die Commerzbank-Aktie hat nach ihrem jüngsten Hoch bei 41,05 € zunächst den Rückwärtsgang eingelegt und notiert aktuell wieder bei 39,57 €. Nach der starken Entwicklung der vergangenen Monate kommt diese Verschnaufpause allerdings nicht überraschend. Gleichzeitig geht der Übernahmepoker mit UniCredit in eine möglicherweise entscheidende Phase. Charttechnisch könnte ein weiterer Rücklauf sogar eine neue Chance eröffnen. Übernahmepoker geht in die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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