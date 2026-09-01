Die selbst getaufte Energiewende-Digitalisierungsallianz, kurz EDA, hat am Dienstag einen Gesetzentwurf zur Digitalisierung und Standardisierung der Energiewende vorgelegt. Dem Bündnis gehören 17 Unternehmen an, darunter 1Komma5°, E3/DC, Enpal, Green Planet Energy, Lichtblick, Naturstrom, Octopus Energy, Rabot Energy und Sonnen. In dem Artikelgesetz schlagen sie 30 konkrete Einzelmaßnahmen vor, um die Netzsituation für alle Nutzer zu verbessern. Aus Sicht der Allianz fehlt es in Deutschland und der Bundesnetzagentur als Aufsichtsbehörde an ausreichenden Ressourcen und wirksamen Instrumenten, um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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