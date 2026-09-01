Paris / London / Zürich - Nach den Kursverlusten zu Wochenbeginn ging es an den europäischen Börsen am Dienstag weiter nach unten. Die erneute Zuspitzung der Lage im Iran-Krieg und wieder gestiegene Ölpreise verunsicherten, hiess es. Dies schüre bei den Anlegern Inflationsängste und Sorgen vor steigenden Zinsen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel gegen Mittag um 0,8 Prozent auf 6.368,74 Punkte. Ausserhalb des Euroraums verlor der Schweizer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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