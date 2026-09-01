Nach vier Jahren im Markt zieht Timo Leukefeld mit seinem autarken Solarstrom-Boiler Bilanz. Bei einem Autarkiegrad von bis zu 80 Prozent seien Einsparungen bei den Kosten für Warmwasser von 90 Prozent möglich. Die Timo Leukefeld GmbH hat mit dem eigen entwickelten Solar-Boiler seit Markteintritt 2022 rund 150 hochgradig energieautarke Mehrfamilienhäuser ausgestattet. Wie das Unternehmen mitteilte, ist der Boiler mit zwei integrierten Heizstäben ausgestattet, von denen einer ausschließlich Solarstrom ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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