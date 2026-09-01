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Blockmate reicht Antrag auf planungsrechtliche Genehmigung für Rechenzentrum in Wyoming ein und gibt strategisches Update



01.09.2026 / 13:00 CET/CEST

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Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Dienstag, 1. September 2026) - Blockmate Ventures Inc. (TSXV: MATE) (OTCQB: MATEF) (FSE: 8MH) ("Blockmate" oder das "Unternehmen"), ein Venture Builder mit Schwerpunkt auf KI, Energie und digitaler Infrastruktur, informiert über die Fortschritte bei der Entwicklung seines KI-Rechenzentrums in Wyoming, die Markteinführung des Bitcoin-Cloud-Mining-Produkts von Hivello sowie die übergeordnete Infrastrukturentwicklungsstrategie des Unternehmens. KI-Rechenzentrum in Wyoming - Antrag auf planungsrechtliche Genehmigung eingereicht Blockmate hat bei der zuständigen Stadtverwaltung in Wyoming einen Antrag auf die erforderliche planungsrechtliche Ausweisung und Umwidmung von rund 40 Acres Land zur Nutzung als Rechenzentrumsstandort eingereicht. Der Antrag markiert den nächsten Schritt in der laufenden Entwicklungsarbeit des Unternehmens an diesem Standort. Vorausgegangen waren technische Planungen, Vermessungsarbeiten, Infrastrukturprüfungen und die Abstimmung mit lokalen Stellen in den vergangenen Monaten. Vorbehaltlich der planungsrechtlichen Genehmigung, der endgültigen Standortplanung, der Verfügbarkeit von Strom, der technischen Auslegung, der erforderlichen Zulassungen sowie weiterer Entwicklungsvoraussetzungen geht das Unternehmen davon aus, dass die vorgesehene Entwicklungsfläche ausreichend Platz für ein Rechenzentrum mit einer Leistung von bis zu rund 200 MW bietet. Das Unternehmen wird das Verfahren weiterhin gemeinsam mit den zuständigen lokalen Behörden und technischen Beratern begleiten und über wesentliche Fortschritte informieren. Ausbau der Pipeline für Infrastrukturprojekte Über die Entwicklung in Wyoming hinaus prüft Blockmate weitere Chancen in den Bereichen KI, Energie und digitale Infrastruktur. Das Unternehmen bewertet derzeit aktiv Möglichkeiten in den Vereinigten Staaten, Kanada und Australien. Zwei potenzielle Projekte wurden bereits identifiziert und sind Gegenstand vorläufiger Gespräche über mögliche Transaktionen. Für diese Projekte wurden keine verbindlichen Vereinbarungen geschlossen, und es kann nicht zugesichert werden, dass eine der beiden Transaktionen zustande kommt. Das Unternehmen wird weitere Informationen veröffentlichen, sobald eine potenzielle Transaktion einen hinreichend fortgeschrittenen Stand erreicht und eine Veröffentlichung geboten ist. Blockmates übergeordnete Strategie besteht darin, eine Pipeline von Infrastrukturprojekten aufzubauen, die langfristig Umsätze und Wert für die Aktionäre schaffen können, anstatt sich auf ein einzelnes Entwicklungsprojekt zu stützen. Hivello führt Bitcoin-Cloud-Mining-Produkt ein Hivello, ein Beteiligungsunternehmen von Blockmate, hat sein neues Bitcoin-Cloud-Mining-Produkt auf den Markt gebracht. Es ermöglicht Kunden den Zugang zum Bitcoin-Mining, ohne dass sie selbst physische Mining-Hardware kaufen, hosten oder betreiben müssen. Das Produkt soll den Zugang zur Bitcoin-Mining-Infrastruktur vereinfachen: Kunden können über Hivello am Mining partizipieren, während externe Infrastrukturanbieter die zugrunde liegende physische Mining-Kapazität und den operativen Betrieb übernehmen. Die Einführung des Bitcoin-Cloud-Mining-Angebots ist zugleich ein wichtiger erster Schritt in Hivellos umfassenderer Produktstrategie für Infrastrukturleistungen. Auf Grundlage desselben Kundenzugangsmodells beabsichtigt Hivello, künftig auch GPU- und KI-Rechenkapazitätsprodukte anzubieten. Unternehmen und andere Kunden sollen damit über die Cloud einen vereinfachten Zugang zu Hochleistungsrechenkapazität erhalten, ohne die zugrunde liegende Hardware selbst besitzen oder verwalten zu müssen. Nach Einschätzung von Blockmate ergänzt Hivello das Unternehmen um eine kundennahe Vertriebsplattform für infrastrukturgebundene Produkte. Daraus ergibt sich langfristig das Potenzial für eine strategische Verzahnung mit den breiteren KI- und digitalen Infrastrukturaktivitäten von Blockmate. Investor Relations Blockmate hat vor Kurzem seine Investoren-Roadshow in Toronto abgeschlossen und dabei im Rahmen seines laufenden Investor-Relations-Programms Gespräche mit Investoren, Brokern, Family Offices und weiteren Kapitalmarktteilnehmern geführt. Das Unternehmen beabsichtigt, den Dialog mit der nordamerikanischen Investment-Community weiter auszubauen, und rechnet derzeit mit einer weiteren Investoren-Roadshow vor Ende 2026. Darüber hinaus prüft Blockmate die Teilnahme an mehreren virtuellen Investorenkonferenzen, um den Zugang zum Management und zur Investmentstrategie des Unternehmens zu erweitern. Domenic Carosa, Chairman von Blockmate, erklärt: "Die Einreichung des Antrags ist ein weiterer wichtiger Schritt, um die Entwicklung unseres KI-Rechenzentrums in Wyoming voranzubringen. Gleichzeitig hat Hivello sein Bitcoin-Cloud-Mining-Produkt eingeführt und damit die Grundlage für die geplante Ausweitung auf GPU- und KI-Rechenkapazitätsprodukte geschaffen. "Unsere Strategie reicht über ein einzelnes Projekt hinaus. Wir bauen aktiv eine Pipeline von Infrastrukturprojekten in den Vereinigten Staaten, Kanada und Australien auf. Damit wollen wir mehrere Wege zu Umsatz und Wertschöpfung für unsere Aktionäre schaffen. Wir werden unsere Aktionäre über die Fortschritte dieser Initiativen auf dem Laufenden halten." Unternehmenspräsentation Die aktuelle Investorenpräsentation des Unternehmens ist abrufbar unter: https://docsend.com/v/b43ft/mate-2026-deck (ENDE) Über Blockmate Ventures Inc. Blockmate Ventures Inc. (TSXV: MATE) (OTCQB: MATEF) (FSE: 8MH) ist ein Venture Builder mit Schwerpunkt auf KI, Energie und digitaler Infrastruktur. Das Unternehmen baut Frühphasenunternehmen und -projekte in diesen Bereichen auf und unterstützt deren Entwicklung. Sein Portfolioansatz umfasst sowohl infrastrukturbezogene Chancen als auch operative Beteiligungen. Blockmates Strategie besteht darin, Assets und Partner mit hohem Wertsteigerungspotenzial zu identifizieren, die Umsetzung zu unterstützen und durch disziplinierte Entwicklung, strategische Beziehungen und eine klare Kapitalmarktkommunikation langfristigen Wert zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter www.blockmate.com Blockmate lädt Investoren ein, den Verteiler des Unternehmens zu abonnieren und aktuelle Informationen, Webinare sowie Branchenanalysen zu erhalten: https://www.blockmate.com/subscribe IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS Justin Rosenberg, CEO

Blockmate Ventures Inc.

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+1 647 797 3239 Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Informationen Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" oder "zukunftsgerichtete Informationen" (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der anwendbaren Wertpapiergesetze. Solche Aussagen sind häufig an Begriffen wie "anstreben", "erwarten", "rechnen mit", "budgetieren", "planen", "schätzen", "fortsetzen", "prognostizieren", "beabsichtigen", "glauben", "vorhersagen", "potenziell", "Ziel", "können", "könnten", "würden", "dürften" und "werden" sowie vergleichbaren positiven oder negativen Formulierungen zu erkennen, die auf künftige Ergebnisse hindeuten. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zur möglichen planungsrechtlichen Ausweisung und Umwidmung des Standorts in Wyoming; zur Entwicklung, Größe und Kapazität eines Rechenzentrums; zur Verfügbarkeit von Strom und sonstiger Infrastruktur; zur weiteren Entwicklung und möglichen wirtschaftlichen Verwertung des Projekts in Wyoming; zur geplanten Erweiterung von Hivello um GPU- und KI-Rechenkapazitätsprodukte; zur Prüfung, Übernahme oder Entwicklung weiterer Infrastrukturprojekte durch Blockmate; zum möglichen Abschluss derzeit erörterter Transaktionen; zu künftigen Investor-Relations-Aktivitäten sowie zur künftigen Geschäftstätigkeit, Strategie und den Geschäftsaussichten des Unternehmens. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und beruhen auf den Annahmen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Datum dieser Pressemitteilung. Sie unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, durch die tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit dargestellten Aussagen abweichen können. Dazu zählen Risiken im Zusammenhang mit planungsrechtlichen und sonstigen Genehmigungen, der Stromverfügbarkeit, technischen und projektbezogenen Anforderungen, Verhandlungen mit Dritten, Finanzierungen, kommerziellen Vereinbarungen, Produktentwicklung und -einführung, Marktbedingungen sowie der Fähigkeit des Unternehmens, weitere Transaktionen zu identifizieren, auszuhandeln und abzuschließen. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen; tatsächliche Ergebnisse und künftige Ereignisse können wesentlich von den Erwartungen abweichen. Blockmate ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, soweit dies nicht nach anwendbarem Wertpapierrecht vorgeschrieben ist. Leser sollten sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Um die Originalversion dieser Pressemitteilung anzusehen, bitte besuchen Sie: https://www.newsfilecorp.com/release/312054 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents https://www.newsfilecorp.com/release/312054

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