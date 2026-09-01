Bern - Faste jede fünfte Person ab 65 Jahren ist im vergangenen Jahr laut einer Umfrage mindestens einmal gestürzt. Die Folge sind volkswirtschaftliche Kosten in der Höhe von rund 1,8 Milliarden Franken, wie die Beratungsstelle für Unfallverhütung mitteilt. Mit der alternden Bevölkerung werde die Zahl der schweren Sturzunfälle denn auch weiter steigen, wie die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) am Dienstag weiter mitteilte. Daraus entstünden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab