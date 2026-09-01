Hamburg (ots) -Die neue Philips Avent Natural Care Milchpumpe ermöglicht freihändiges Abpumpen direkt im BH und unterstützt Familien dabei, Fütterung und Fürsorge flexibler zu organisieren.Nach dem Sommer beginnt für viele Familien ein neuer Alltag: Kita-Eingewöhnung, Rückkehr in den Beruf und zahlreiche Termine wollen organisiert werden. Gerade in den ersten Monaten mit Baby liegt ein großer Teil der Fürsorgearbeit häufig bei Müttern. Dabei können schon kleine Momente der Entlastung einen Unterschied machen.Die neue Philips Avent Natural Care tragbare Milchpumpe unterstützt Mütter dabei, Abpumpen flexibel in ihren Alltag zu integrieren. Die ultraleichte Pumpe wird direkt im BH getragen und ermöglicht vollständig freihändiges Abpumpen - etwa beim Kuscheln mit dem Baby, unterwegs oder in einer kurzen Pause.Abgepumpte Muttermilch kann es Partner:innen und weiteren Bezugspersonen ermöglichen, sich aktiv an den Fütterungsroutinen zu beteiligen. Philips Avent fasst diesen Ansatz unter dem Motto "Share the Care" zusammen: Fürsorge ist Teamwork."Viele Mütter erleben gerade in den ersten Monaten einen hohen mentalen und körperlichen Anspruch. Abpumpen sollte deshalb möglichst unkompliziert sein und sich an den Alltag anpassen - nicht umgekehrt. Wenn Mütter die Hände frei haben und Partner oder andere Bezugspersonen beim Füttern unterstützen können, schafft das wertvolle Entlastung und stärkt gleichzeitig das gemeinsame Familienleben", sagt Sophie Bauer, Hebamme und Content Creatorin.Die Philips Avent Natural Care tragbare Milchpumpe arbeitet mit einer Saugfrequenz von bis zu 85 Mal pro Minute und orientiert sich am natürlichen Trinkrhythmus von Babys. SkinSense Silikon-Brustkissen passen sich mithilfe der Körperwärme sanft an die Brust an; sechs Größenoptionen sollen einen passenden Sitz für 99 Prozent aller Mütter ermöglichen. Transparente Auffangschalen, integrierte Beleuchtung und ein Akku für rund zehn Abpumpvorgänge ergänzen die Ausstattung.Die Philips Avent Natural Care tragbare Milchpumpe ist ab September als Einzelpumpe, Doppelpumpe und Starterset bei philips.de, im Babyfachhandel, bei Amazon sowie weiteren Handelspartnern erhältlich. Die UVP für die Einzelpumpe liegt bei 199,99 Euro.Weitere Informationen: https://www.philips.de/c-m-mo/milchpumpen-und-brustpflegePressekontakt:Philips PressebüroE-Mail: philips.press@fleishman.comMobil: +49 172 400 4177Original-Content von: Philips Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6711/6343625