Vancouver, British Columbia / 1. September 2026 / IRW-Press / Eureka Metals Corp. (CSE: ERKA) (OTCQB: UREKF) (FWB: S580) ("Eureka" oder das "Unternehmen") freut sich, Pläne für ein erstes, acht Bohrlöcher umfassendes Bohrprogramm beim Ziel Hook auf seinem Projekt KM98 ("KM98" oder das "Projekt") bekannt zu geben, das sich etwa 60 km nördlich von Havre-Saint-Pierre (Québec) befindet.

Im Rahmen des Programms wird von vier genehmigten Bohrstandorten aus gebohrt, wobei die einzelnen Bohrlöcher bis in eine maximale Tiefe von etwa 200 m geplant sind, um zu ermitteln, ob die unterhalb und zwischen bekannten Oberflächenvorkommen identifizierten großen geophysikalischen Ziele Erweiterungen oder zusätzliche Körper der an der Oberfläche identifizierten titanhaltigen Oxidmineralisierung darstellen.

Highlights:

Hochgradige Titanmineralisierung an der Oberfläche: Probenahmen im Gebiet North ergaben bis zu 28,50 % TiO2, 66,31 % Fe2O3 und 2.085 ppm Vanadium aus einer massiven Oxidmineralisierung.

Bohrungen zur Erprobung eines rund 5 km langen höffigen Trends: Das Ziel Hook kombiniert titanhaltige massive und halbmassive Oxidmineralisierungen an der Oberfläche mit großen geophysikalischen Zielen unterhalb und zwischen den bekannten Vorkommen.

Großes, unerprobtes Ziel Center: Die 3D-Magnetinversionsmodellierung weist auf einen beträchtlichen magnetischen Körper zwischen den mineralisierten Gebieten North und South hin, der sich von nahe der Oberfläche bis in die Tiefe erstreckt und bis dato nicht mittels Bohrungen erprobt wurde.

Erstes, acht Bohrlöcher umfassendes Bohrprogramm: Acht Bohrlöcher von vier genehmigten Bohrstandorten aus sind geplant, um die bekannte Oberflächenmineralisierung und die größeren, mittels geophysikalischer Untersuchungen identifizierten Ziele zu erproben.

Erste Erprobung des Untergrunds bei Hook: Die Bohrungen werden beginnen, das potenzielle Ausmaß und die Geometrie der Oxidmineralisierung unterhalb des Ziels Hook zu erproben und Informationen zur Verfeinerung zukünftiger Bohrungen zu liefern.

"Hook bietet uns die Möglichkeit zu prüfen, ob die hochgradige Titanmineralisierung, die wir an der Oberfläche identifiziert haben, Teil eines viel größeren mineralisierten Systems in der Tiefe ist", sagte Danny Matthews, Chief Executive Officer von Eureka Metals. "Wir verfügen über titanhaltige massive Oxidmineralisierung an mehreren Standorten entlang eines etwa 5 km langen höffigen Trends sowie über ein großes, unerprobtes geophysikalisches Ziel zwischen den bekannten Oberflächenvorkommen. Mit unserem ersten Bohrprogramm bei Hook gehen wir nun von Oberflächenentdeckungen und geophysikalischen Zielen dazu über, das potenzielle Ausmaß des Systems unterhalb der Oberfläche direkt zu erproben."

Abbildung 1: Ziel Hook mit Darstellung des etwa 5 km langen höffigen Trends, der durch magnetische und elektromagnetische geophysikalische Untersuchungen, bekannte Oberflächenmineralisierung und geplante Bohrstandorte definiert ist.

Ziel Hook

Im Rahmen von Prospektionsarbeiten auf Hook wurden im Jahr 2024 titanhaltige massive und halbmassive Oxidmineralisierungen in den Gebieten North und South identifiziert. Im Gebiet North ergab eine Stichprobe aus massivem Oxid, das nach visueller Einschätzung mehr als 65 % Mineralisierung enthielt, einen Gehalt von 28,50 % TiO2, 66,31 % Fe2O3 und 2.085 ppm Vanadium.

Luftgestützte geophysikalische Daten und die anschließende 3D-Magnetinversionsmodellierung weisen auf wesentlich größere Ziele unterhalb und zwischen den bekannten Oberflächenvorkommen hin. Insbesondere das Gebiet Center beherbergt ein beträchtliches magnetisches Ziel, das sich von der Oberflächennähe bis in die Tiefe erstreckt. Für Center liegen keine Analyseergebnisse von Oberflächenproben oder Festgesteinsbeobachtungen vor und das Gebiet wurde noch nie mittels Bohrungen erprobt.

Die ersten Bohrungen werden unterhalb der bekannten Oberflächenmineralisierung sowie das Ziel Center erproben, um zu ermitteln, wie die an der Oberfläche beobachtete Mineralisierung mit der größeren geophysikalischen Signatur in der Tiefe zusammenhängt.

Abbildung 2: Geplante Diamantbohrlöcher in den Gebieten North und South, dargestellt auf einem Modell der 3D-Magnetvektorinversion (MVI) von der AirTEM-Untersuchung 2023.

Erstes Bohrprogramm

Der aktuelle Bohrplan umfasst acht geplante Bohrlöcher von vier genehmigten Bohrstandorten in den Gebieten South, Center und North. Die einzelnen Bohrlöcher sind bis in eine maximale Tiefe von etwa 200 m geplant.

Die Bohrungen werden voraussichtlich in Gebieten beginnen, in denen an der Oberfläche bereits titanhaltige massive und halbmassive Oxidmineralisierungen identifiziert wurden, bevor sie beim Ziel Center fortgesetzt werden. Das Programm wurde konzipiert, um zu erproben, ob die großen geophysikalischen Ziele massiven Oxidkörpern unterhalb der Oberfläche entsprechen, und dort, wo eine Mineralisierung vorgefunden wird, mit der Ermittlung ihrer Mächtigkeit, Ausrichtung und Zusammensetzung zu beginnen.

Die Zielermittlung wird mithilfe der magnetischen und elektromagnetischen geophysikalischen Datensätze des Projekts verfeinert. Am Bohrkern sind auch Messungen der magnetischen Suszeptibilität und der Leitfähigkeit geplant, um die bei den Bohrungen vorgefundene Geologie mit den luftgestützten geophysikalischen Messsignalen zu korrelieren und die Verfeinerung zukünftiger Bohrziele zu unterstützen.

Endtiefen der Bohrlöcher, Ausrichtungen, Sequenzen und Gesamtmeterzahlen könnten basierend auf geologischen Beobachtungen, der Bohrleistung und dem verfügbaren Betriebsfenster angepasst werden.

Explorationsprogramm KM98

Das Bohrprogramm bei Hook folgt auf das kürzlich vom Unternehmen bekannt gegebene Freilegungs- und Schlitzprobenahmeprogramm beim Ziel Roadside. Roadside und Hook sind separate Explorationsziele, wobei Hook das vorrangige Bohrziel des Unternehmens bei KM98 darstellt.

Die Standortvorbereitung ist im Gange und die Mobilisierung des Bohrgeräts wird für Anfang September erwartet. Das Unternehmen wird ein weiteres Update bereitstellen, sobald die Bohrungen begonnen haben.

Über das Projekt KM98

Das Projekt KM98 befindet sich etwa 60 km nördlich von Havre-Saint-Pierre (Québec) innerhalb des Anorthositkomplexes Havre-Saint-Pierre. Das Projekt beherbergt mehrere Titan-Eisen-Vanadium-Explorationsziele in Verbindung mit einer Oxidmineralisierung, die mittels historischer Explorationen, geophysikalischer Flugvermessungen und Oberflächenprobenahmen identifiziert wurde.

Eureka besitzt eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung am Projekt KM98 gemäß den zuvor vom Unternehmen bekannt gegebenen Bedingungen.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Ryan Versloot, P.Geo., einem technischen Berater des Unternehmens und einer qualifizierten Person im Sinne von National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt. Das Unternehmen hat nicht alle von früheren Betreibern erhobenen historischen Explorationsdaten, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, unabhängig überprüft.

Über Eureka Metals Corp.

Eureka Metals Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Entwicklung von Explorationsprojekten in Kanada konzentriert. Das Unternehmen hält eine Beteiligung von 100 % am Titanprojekt Tyee in Québec, das aussichtsreich für eine Titan-Vanadium-Scandium-Mineralisierung ist, eine Option zum Erwerb einer Beteiligung von bis zu 80 % am KM98-Titan-Projekt in Québec sowie eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von 100 % am Polymetall-Projekt Cabin Lake in British Columbia, das Potenzial für eine Silber-Blei-Zink-Gold-Mineralisierung aufweist.

Im Namen des Boards

Danny Matthews

Chief Executive Officer

E-Mail-Adresse: info@eurekametals.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, einschließlich Aussagen in Bezug auf das geplante Bohrprogramm beim Projekt KM98, die voraussichtliche Mobilisierung für die Bohrarbeiten, die geplanten Bohrstandorte, Bohrorientierungen, Bohrtiefen und die Reihenfolge der Bohrungen, den möglichen Umfang der durchzuführenden Bohrarbeiten, die Ziele des Bohrprogramms, die Interpretation geophysikalischer Daten, den potenziellen Zusammenhang zwischen geophysikalischen Zielgebieten und der Mineralisierung an der Oberfläche sowie die zukünftigen Explorationspläne des Unternehmens, stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements wider, basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig abgewogen werden, und die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

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