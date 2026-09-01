Baar - Partners Group hat das erste Halbjahr in etwa im Rahmen der Markterwartungen abgeschlossen. Etwas überraschend hat der auf Privatmarktanlagen spezialisierte Vermögensverwalter allerdings einen Wechsel an der Unternehmensspitze angekündigt. Obwohl die News grundsätzlich nicht negativ aufgenommen wurden, wird die Aktie massiv abgestraft. Die Erträge sanken in den ersten sechs Monaten 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7 Prozent auf 1,12 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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