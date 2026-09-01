London - Der ehemalige britische Premierminister Keir Starmer hört auch als einfacher Abgeordneter auf. Das sagte er dem "Camden New Journal". Demnach wird eine Nachwahl in dem Wahlkreis Holborn und St Pancras ausgelöst.
Starmer sagte der Zeitung, dass es "eine große Ehre und ein Privileg gewesen" sei, den Wahlkreis zu vertreten und die Nachfolge von Frank Dobson, einem bedeutenden Abgeordneten und Mitglied der letzten Labour-Regierung, anzutreten. "Ich werde mich nun auf andere Dinge konzentrieren, nämlich auf internationale Angelegenheiten wie Verteidigung, Sicherheit, Handel und Technologie in einer sich schnell verändernden Welt."
Zudem wolle er seine Arbeit zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen fortsetzen, ein Thema, das ihm sehr am Herzen liege. Diese Arbeit habe er bereits vor seiner Zeit als Abgeordneter begonnen und wolle sie auch danach weiterführen.
Starmer sagte der Zeitung, dass es "eine große Ehre und ein Privileg gewesen" sei, den Wahlkreis zu vertreten und die Nachfolge von Frank Dobson, einem bedeutenden Abgeordneten und Mitglied der letzten Labour-Regierung, anzutreten. "Ich werde mich nun auf andere Dinge konzentrieren, nämlich auf internationale Angelegenheiten wie Verteidigung, Sicherheit, Handel und Technologie in einer sich schnell verändernden Welt."
Zudem wolle er seine Arbeit zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen fortsetzen, ein Thema, das ihm sehr am Herzen liege. Diese Arbeit habe er bereits vor seiner Zeit als Abgeordneter begonnen und wolle sie auch danach weiterführen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur