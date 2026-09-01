Der Produzent erneuerbarer synthetischer Kraftstoffe, Synhelion, will in Deutschland nach Jülich auch in Hürth eine kommerzielle Anlage bauen. Damit soll der wachsende Bedarf im EU-Kraftstoffsektor bedient werden. Die Schweizer Synhelion will in Deutschland mit Partnern eine weitere kommerzielle Anlage zur Produktion erneuerbarer synthetischer Treibstoffe realisieren. Dazu hat das Unternehmen die Saipem, ein Anbieter von Ingenieur- und Bauleistungen für den Energie- und Infrastruktursektor, mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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