Jänschwalde - An einem Umspannwerk am Braunkohlekraftwerk Jänschwalde im Süden Brandenburgs ist es am Dienstag zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, soll die Polizei mehrere Spreng- und Brandvorrichtungen gefunden haben.
Die "Märkische Allgemeine Zeitung" schreibt, dass es sich um selbst gebaute Raketen mit Sprengstoff handeln soll. Es war zunächst unklar, ob es tatsächlich zu einer Detonation gekommen ist. Zumindest ein Teil der Vorrichtungen soll von den Einsatzkräften entdeckt und entschärft worden sein.
Die weiteren Hintergründe des Vorfalls waren zunächst noch unklar.
Die "Märkische Allgemeine Zeitung" schreibt, dass es sich um selbst gebaute Raketen mit Sprengstoff handeln soll. Es war zunächst unklar, ob es tatsächlich zu einer Detonation gekommen ist. Zumindest ein Teil der Vorrichtungen soll von den Einsatzkräften entdeckt und entschärft worden sein.
Die weiteren Hintergründe des Vorfalls waren zunächst noch unklar.
© 2026 dts Nachrichtenagentur