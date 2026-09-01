Berlin - Nach der heftigen Kritik einer Kinderärztin an Bundeskanzler Friedrich Merz bei einem gemeinsamen Auftritt in einer RTL-Sendung warnt Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) vor einer Verrohung der politischen Debatte.



"Unser Land steht vor großen Herausforderungen - von außen, wie von innen", sagte Prien der "Bild". Dazu gehöre auch, "den Sozialstaat zukunftsfest zu machen, ohne dass uns der gesellschaftliche Zusammenhalt abhandenkommt".



Wenn dabei jeder Reformvorschlag, der den Status quo infrage stellt, gleich als menschenverachtend diffamiert werde, schlimmer noch, der Vorschlagende persönlich diffamiert werde, gehe politisch bald nichts mehr, sagte Prien. Das gelte auch in der Debatte zwischen Bürgern und Politikern. Dabei müsse es möglich sein, Standpunkte zivilisiert und respektvoll auszutauschen, ohne dass man den anderen herabwürdige.



"Wer den anderen mit maximalen Anschuldigen überzieht, tut nichts für die Debatte und erreicht vermutlich auch in der Sache nichts", sagte Prien. "Wir sollten auf unsere Stärken vertrauen und mit der Zuversicht die Dinge angehen - mit der wir in diesem Land schon das Wirtschaftswunder mit 'Wohlstand für alle' in der frühen Bundesrepublik und später auch die Wiedervereinigung geschafft haben."





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