Das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) erweitert sein Anti-Kollisionssystem zum Schutz von Vögeln vor Windenergieanlagen. Künftig sollen so neben dem Rotmilan auch Zusammenstöße anderer Arten minimiert werden. In den Diskussionen um den Ausbau von Windenergieanlagen gilt der Rotmilan als Paradebeispiel für eine zu schützende Spezies. Doch auch andere Vogelarten und Fledermäuse sollen künftig stärker vor Kollisionen mit Windrädern geschützt und berücksichtigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver