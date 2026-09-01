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Alpines Grün, Camouflage und mineralische Farbtöne: Diese Saison feiert den Aufstieg - in seiner klarsten ebenso wie in seiner instinktivsten Form.
NEW YORK, 1. September 2026 /PRNewswire/ -- TUMI, internationale Marke für Reise-, Lifestyle- und Accessoires, stellt heute seine saisonale Kampagne und Kollektion Herbst/Winter 2026 vor, inspiriert von den rauen Landschaften alpiner Regionen. Diese Saison dreht sich um die beliebtesten ikonischen Silhouetten von TUMI, die in von natürlichen Elementen inspirierten Farbtönen neu interpretiert werden. Die Kampagne folgt zwei Reisenden: dem langjährigen globalen TUMI-Botschafter und McLaren Mastercard Formel-1-Fahrer Lando Norris, begleitet von einem Reisepartner. Gemeinsam verkörpern sie die grundlegende Überzeugung von TUMI: Die Suche endet nie, und es gibt immer einen neuen Gipfel zu erreichen.
Unter der Regie von Valentin Florian und fotografiert von Theo Gosselin erwacht die Herbst/Winter-Kampagne 2026 in den majestätischen schottischen Highlands zum Leben. Hier trifft die Rauheit der Landschaften auf dezente Eleganz und spiegelt die mineralische und raffinierte Ästhetik der Saison wider.
"Es gibt immer einen weiteren Gipfel zu erreichen, ein weiteres Ziel zu verfolgen", erklärt Lando Norris. "Dieser Ehrgeiz ist ein Wert, den TUMI und ich teilen, und ich spüre ihn in jeder TUMI-Tasche, die ich trage."
Die neueste Generation der Alpha-Kollektion, die im vergangenen Frühjahr eingeführt wurde, erneuert sich mit neuen Interpretationen ihrer ikonischen Silhouetten in einer von der Natur inspirierten Palette. Die Saison stellt ikonische Kollektionen in tiefen Farbtönen wie Deep Pine in den Mittelpunkt, die bei 19 Degree, 19 Degree Front Access, Harrison und Alpha zum Einsatz kommen. Die Nuancen Alpine Green und Rosewood bereichern die Kollektionen Voyageur Nylon und Voyageur Leather, während ein dynamisches Camouflage-Motiv das erweiterte Angebot der Alpha-Kollektion ergänzt. Auch die Kollektionen Alpha Bravo, Olas, Adatto sowie die Accessoire-Linien Belden und Nassau verankern sich in natürlichen und anspruchsvollen Farbtönen.
Der charakteristische Minimalismus von Harrison gewinnt durch die Ergänzung geflochtener Lederdetails auf ausgewählten Silhouetten sowie durch geprägtes Leder in einem tiefen Cognac-Ton an visueller Tiefe und interpretiert Minimalismus für den modernen Reisenden neu. Diese Saison wird die Kollektion um neue Farb- und Materialgeschichten erweitert, von der Wärme von Cognac Bombe bis zur raffinierten Textur von Taupe/Black Woven, und integriert zugleich neue, kompaktere Formate, die Harrison in den Alltag einfügen.
Im Rahmen der Weiterentwicklung seines Damenangebots erweitert TUMI seine Kollektionen außerdem um Voyageur Leather, den neuen Made in Italy Adatto Tote sowie neue Silhouetten innerhalb der Linien Olas und Agent. Jede Kreation begleitet Frauen in ihren Ambitionen und auf ihren Wegen - mit Eleganz, Funktionalität und Freiheit.
"Diese Saison ist inspiriert vom ruhigen Selbstvertrauen und der natürlichen Eleganz der Alpen. Statt nach Übermaß zu streben, wollten wir die Idee der Erhebung durch durchdachtes Design erkunden. Die Kollektion übersetzt eine Vision von Luxus, die auf Präzision, Absicht und der Beherrschung des Details beruht. Jedes Produkt ist darauf ausgelegt, ein außergewöhnliches Leistungsniveau zu bieten, ohne jemals seine Ästhetik zu kompromittieren. Wahrer Luxus besteht nicht darin, sichtbarer oder lauter zu sein, sondern besser zu sein. Genau dieses Gefühl wollten wir mit dieser Herbstkollektion zum Ausdruck bringen." - VICTOR SANZ, Creative Director, TUMI
Mehr als eine saisonale Kampagne stellt Herbst/Winter 2026 einen bedeutenden Moment für die Marke auf globaler Ebene dar. In ihren wichtigsten Märkten wird TUMI sein alpines Universum durch immersive Erlebnisse, Aktivierungen und Inhalte zum Leben erwecken, die die Grenzen zwischen Aspiration und Funktionalität verschieben. Bei TUMI waren Performance und Luxus niemals Gegensätze. Sie sind der Standard. Diese Saison erreicht dieser Anspruch neue Gipfel.
PRODUKT-HIGHLIGHTS
Kollektion 19 Degree
Erhältlich als: Expandable Carry-On, Large Carry-On, Large Expandable Checked, Front Access Expandable Carry-On, Large Front Access Expandable Carry-On, Medium Front Access Expandable Checked und Large Front Access Expandable Checked
Farben: Pine und Salt
Voyageur Q Tote
Farben: Black/Gunmetal, Black/Gold, Rosewood, Sienna
Kollektion TUMI Alpha
Farben: Deep Pine, Forest Camo, Grey Reflective
Kollektion TUMI Harrison
Farben: Cognac Bombe, Taupe/Black Woven, Deep Pine Bombe, Ink/Suede
Über TUMI
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TUMI und das TUMI-Logo sind eingetragene Marken von Tumi, Inc. © 2026 Tumi, Inc.
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01.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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