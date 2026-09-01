Die PepsiCo-Aktie notiert bei rund 140,34 US$ und damit deutlich unter dem durchschnittlichen Analystenziel von knapp 158 US$. Gleichzeitig bietet der Dividendenkönig eine Rendite von ungefähr 4,2% und wird nur noch mit rund dem 17-Fachen der erwarteten Gewinne bewertet. Das sieht attraktiv aus - allerdings hat der Bewertungsabschlag einen nachvollziehbaren Grund: Im wichtigen nordamerikanischen Heimatmarkt schwächelt die Nachfrage. Analysten sehen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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