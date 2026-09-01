Die Nvidia-Aktie befindet sich seit 2023 in einem langfristigen Aufwärtstrend. In diesem Zeitraum hat sich ihr Kurs etwa verzehnfacht. Am Dienstag notiert die Aktie aktuell bei rund 220,80 US$. Doch der rasante Aufstieg ist offenbar auch mit sogenannten Schattenverbindlichkeiten verbunden. Damit stellt sich die Frage: Können diese künftig zu einer Gefahr werden? Schattenverbindlichkeiten stark gestiegen Der Begriff "Schattenverbindlichkeiten" ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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