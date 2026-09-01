Bern - Die Zahl der neuen Personenwagen liegt in der Schweiz in den ersten acht Monaten trotz eines Rückgangs im August weiterhin leicht über dem Vorjahr. E-Autos werden jedoch immer beliebter. Im «traditionell schwachen» August wurden in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein 16'047 neue Autos zugelassen. Das entspricht zwar einem Minus von 0,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wie der Importverband Auto Schweiz am Dienstag mitteilte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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