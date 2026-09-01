Die veröffentlichten Chat-Protokolle des Sandbox-Ausbruchs bei OpenAI lesen sich wie ein Thriller. Interne KI-Modelle haben nicht nur eine fremde Plattform gehackt, sondern dabei auch regelrecht ethische Debatten untereinander geführt. Dass KI-Agenten des US-Unternehmens OpenAI eine Testumgebung verlassen und die Plattform Hugging Face angegriffen haben, ist bereits bekannt. Neue Einblicke in die Systemprotokolle zeigen nun jedoch detailliert, wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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